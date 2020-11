Calciomercato Milan – Pépé via dall’Arsenal, Maldini ci pensa / News

Calciomercato Milan Pépé

Manca poco più di un mese alla riapertura del calciomercato, con il Milan che è sempre attento ad eventuali occasioni per migliorare la rosa. Il Diavolo, dopo la cavalcata post-lockdown, si sta confermando sempre più consapevole dei propri mezzi anche nella stagione in corso. Una sola battuta d’arresto contro il Lille in Europa League, per il resto soltanto pareggi e vittorie. Un cammino che ha portato la squadra di Stefano Pioli in testa alla classifica di Serie A, grazie a 6 vittorie e 2 pareggi. E’ evidente come ci siano formazioni molto più attrezzate in chiave scudetto anche per ammissione di Daniele Bonera, che ha confermato come il Milan non sia stato costruito per vincere nell’immediato.

Con il passare del tempo, però, le cose potrebbero andare diversamente. Soprattutto con un mercato di mezzo che servirebbe a mettere una toppa alle mancanze momentanee. Una delle priorità del club di via Aldo Rossi rimane il difensore centrale, ma le occasioni sono sempre dietro l’angolo quando si parla della sessione invernale. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Nicolas Pépé, esterno d’attacco dell’Arsenal. Come riporta ‘todofichajes.com’, l’allenatore Mikel Arteta ha annunciato che l’ex Lille non fa più parte del progetto tecnico. Una scelta singolare soprattutto considerando il costo del suo cartellino poco più di un anno fa: 80 milioni di euro.

Sicuramente il Milan non potrà mettere sul piatto una cifra simile, ma un tentativo è possibile per diversi motivi. Innanzitutto, pochi giorni fa, i 'bookmakers' inglesi davano come molto probabile un suo passaggio in rossonero. Da non sottovalutare, inoltre, le influenze dell'ex compagno di squadra Rafael Leao e dell'amministratore delegato Ivan Gazidis. Se il primo potrebbe giocare un ruolo importante per la volontà di Pépé, il secondo potrebbe sfruttare i buoni rapporti da ex dirigente dei 'Gunners'. Un colpo per alzare il livello della rosa: occhio all'idea del Milan.