Mercato Milan – Si pensa al futuro. Può essere il dopo Ibrahimovic / News

Mercato Milan Scamacca post-Ibra

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha rappresentato un’iniezione di fiducia non indifferente per il Milan. Dopo la disfatta contro l’Atalanta le chiamate di Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono diventate sempre più insistenti. C’era bisogno di un giocatore di personalità per invertire la rotta, chi meglio dello svedese? I risultati lo confermano, con i rossoneri che sono cambiati totalmente dal post-lockdown in poi, collocandosi al momento in testa alla classifica della Serie A. Una lesione al bicipite femorale ha momentaneamente stoppato la fame di Ibra, capocannoniere in campionato con 10 gol in 6 partite. Una media gol impressionante.

Ma è chiaro che, nonostante fenomenale, l’attaccante classe 1981 non sia eterno. La carta d’identità, pur non contando in questo momento, ha comunque un peso da non dimenticare. Per questo motivo il Milan deve per forza pensare anche ad un futuro senza il proprio condottiero. In tal senso, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, occhio al nome di Gianluca Scamacca, accostato al Milan già nella scorsa finestra di mercato. Il giocatore decise di andare al Genoa, una scelta più che azzeccata con il senno di poi. Dopo un inizio difficile, il numero 9 rossoblù si è preso l’attacco del Grifone e lo ha fatto con una media gol da capogiro: 2 gol e un assist in 5 partite di Serie A, 4 gol in soli 2 match di Coppa Italia. Numeri di un ragazzo da un futuro sicuramente radioso.

Il Milan ci pensa, perché Scamacca è il profilo ideale per i parametri di Elliott. Calciatore giovane (compirà 22 anni il 1° gennaio), che può crescere ulteriormente e diventare un possibile crack. Piace molto a Paolo Maldini, ma bisognerà capire se è pronto a fare il grande salto tra un solo anno, essendo all'esordio assoluto in Serie A. L'ex Ascoli è di proprietà del Sassuolo, ma non è detto possa rimanere in neroverde per il prossimo anno. Il Milan si gode Zlatan Ibrahimovic, ma attenzione a Scamacca, che è un nome forte per diventare l'erede dello svedese.