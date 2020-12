Calciomercato Milan – Giroud vice Ibrahimovic? C’è una novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Giroud vice Ibrahimovic?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode il primato in classifica, ma il mercato di gennaio è sempre più vicino. Maldini e Massara stanno pensando se acquistare o meno un vice Ibrahimovic. L’attaccante è indispensabile per Pioli, ma l’infortunio di Napoli ha dimostrato come lo svedese non possa giocare tutte le gare. Il turnover è necessario, soprattutto se il Milan dovesse continuare a rimanere primo in classifica, con gli impegni di Europa League e di Coppa Italia da gestire.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interessamento del Milan per Olivier Giroud. Attaccante esperto, in scadenza di contratto nel giugno 2021. Stiamo parlando di un calciatore di 34 anni che quindi non rientra propriamente nei parametri voluti da Elliott, ma ormai è chiaro anche alla proprietà di quanto sia importante affiancare ai giovani talenti rossoneri dei profili esperti. Giroud è un grande bomber che ha vinto anche l’Europa League da protagonista, e dunque potrebbe essere il profilo ideale per far rifiatare Zlatan o comunque per buttarlo nella mischia in caso di punteggio sfavorevole.

Lorenzo Colombo ha disputato dei buoni spezzoni di partita in questa stagione, ma è chiaro che non si può chiedere a lui di sostituire un colosso come Ibrahimovic. E’ possibile magari una cessione in prestito, in modo da averlo in estate sicuramente più pronto e più incisivo. E’ vero che Rafael Leao e Ante Rebic possono giocare in quella posizione, ma è evidente che una cessione di Colombo costringerebbe di fatto la società ad acquistare un nuovo centravanti di scorta. Esperienza, qualità e gol: Giroud ha tutto per poter essere utile alla causa rossonera.

Attenzione però ai colpi di scena. Secondo quanto scritto da Le10Sport, non è da escludere l'ipotesi che Giroud possa rinnovare il suo contratto il Chelsea. Notizia inaspettata, visto che è ormai da mesi che si parla dell'addio del francese. Vedremo cosa succederà, ma il Milan segue gli sviluppi della vicenda con molta attenzione: un vice Ibra sembra essere necessario. Zlatan sarà d'accordo?