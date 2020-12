Calciomercato Milan – Maldini, occasione low cost dalla Juventus | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: occasione dalla Juventus?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio è alle porte, e il Milan pensa a come rafforzare la rosa per continuare a lottare su tre fronti. La vittoria di ieri contro il Celtic ha permesso alla squadra di Pioli di strappare il pass per i sedicesimi di Europa League. Considerando il primo posto in campionato e la Coppa Italia, che partirà a gennaio, il Milan ha bisogno di qualche alternativa affidabile in diverse zone del campo.

Una di queste potrebbe servire a centrocampo. Rade Krunic, così come ha dimostrato la partita di ieri, non sembra adatto a giocare nel ruolo di mediano nel 4-2-3-1 di Pioli. Indipendentemente dall’errore commesso, – quello può capitare a tutti -, il bosniaco non sembra essere a proprio agio in quella posizione, tanto è vero che il tecnico rossonero spesso l’ha schierato tra i trequartisti. Ecco perchè potrebbe essere utile un centrocampista centrale che possa alternarsi a Kessie, Bennacer e Tonali.

Secondo quanto scritto da calciomercato.it, Maldini e Massara starebbero valutando il profilo di Sami Khedira. Il tedesco non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2021, tanto è vero che Pirlo non l’ha mai utilizzato nel corso di questa stagione. Insomma, è fuori dal progetto tecnico. Ecco, il Milan potrebbe sfruttare l’occasione, visto che il club bianconero sarebbe disposto a lasciarlo andare gratuitamente a gennaio pur di risparmiare sull’ingaggio. L’ex Real Madrid guadagna attualmente 6 milioni di euro a stagione.

Stiamo parlando di un giocatore di 33 anni, che ha avuto diversi problemi fisici in carriera, ma che potrebbe comunque essere utile nella seconda parte della stagione. Il Milan starebbe pensando a un biennale, con un’opzione sul terzo in modo da spalmare i 6 milioni di ingaggio attualmente percepiti del tedesco. Al momento è solo un’ipotesi, ma chissà che Khedira non possa aggiungersi a Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, che hanno trasformato la squadra rossonera con la propria esperienza e leadership. Khedira sarà il prossimo? Calciomercato Milan: ecco l’offerta per Thauvin. VAI ALLA NOTIZIA>>>