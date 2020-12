Calciomercato Milan – Rudiger, la strada è in discesa. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: si riapre la pista Rudiger

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Sono passati meno di due mesi dalla chiusura di mercato, ma il tema è sempre lo stesso anche per gennaio. Il Milan acquisterà o meno un difensore centrale? La sensazione è alla fine il centrale arriverà, complice anche l’infortunio di Simon Kjaer e il futuro da decifrare di Mateo Musacchio e Leo Duarte.

Tra i vari nomi spuntati in estate c’era quello di Antonio Rudiger, difensore del Chelsea. Il calciatore voleva lasciare l’Inghilterra, ma il club londinese, a differenza di quanto richiesto dal Milan, non ha voluto partecipare al pagamento dell’ingaggio, che è attualmente di 4,8 milioni di euro.

Da sottolineare a tal proposito le parole dello stesso giocatore qualche settimana fa. “Ho avuto un paio di offerte interessanti nelle ultime settimane di mercato. C’era la possibilità di andare a giocare in prestito, in modo da avere più minutaggio, ma per la mancanza di tempo l’affare non si è concretizzato. Anche io ho detto no, non ero pronto a mettere tutto in valigia perché ero stato escluso un paio di volte. Mi piace vivere a Londra, mi piace giocare con il Chelsea. Adesso tocca a me, continuerò a dare il massimo per convincere il mister”.

Le cose, però, secondo quanto scritto dal Daily Mail, sarebbero completamente cambiate. Rudiger, infatti, ha giocato una sola partita di Premier League dall’inizio della stagione, con Lampard che continua a puntare su Thiago Silva e Zouma. Per l’ex Roma, dunque, non c’è spazio. Con l’Europeo alle porte con la Germania, il classe 1993 non può permettersi un minutaggio così ridotto, e quindi spingerà per la cessione a gennaio.

Il Milan a questo punto potrebbe tornare alla carica, così come la Roma di Fonseca. I giallorossi, infatti, hanno diversi problemi in difesa, e quindi stanno pensando al ritorno del tedesco. Vedremo cosa succederà, ma Maldini e Massara fiutano l’affare, magari acquistando Rudiger con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’offerta uguale a quella fatta qualche mese fa, ma l’esito potrebbe essere completamente diverso. Calciomercato Milan: occasione dalla Roma. Paolo Maldini alla finestra >>>