Calciomercato Milan – Dalot più vicino ai rossoneri: il motivo | News

Calciomercato A.C. Milan News: Dalot potrebbe restare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Possibile svolta nel futuro di Diogo Dalot, classe 1999, terzino portoghese che sta ben figurando nel Milan di Stefano Pioli in questa stagione.

Dalot, di proprietà del Manchester United, è giunto in prestito secco al Milan la scorsa estate, e, finora, ha trovato poco spazio in Serie A (appena 19′ in 2 presenze), giocando, però, titolare fisso, mai sostituito, nelle prime 5 gare dei gironi di Europa League.

Queste poche apparizioni sono bastate al Diavolo per convincersi delle enormi qualità di Dalot. Il quale, come si ricorderà, è andato in gol a ‘San Siro‘ nella gara di andata in Europa League contro lo Sparta Praga. Vecchio ‘pallino’ del direttore sportivo Frederic Massara, il numero 5 rossonero potrebbe restare a giocare nel Milan anche nella prossima stagione.

È, difatti, ferma intenzione della società di Via Aldo Rossi trattenere Dalot al Milan nelle prossime sessioni di calciomercato. Per fare in modo che questo avvenga, però, bisognerà parlare con il Manchester United. Il club inglese, in un primo momento, non sembrava essere molto propenso a cedere Dalot al Diavolo.

Anzi, avrebbe voluto riportarlo in Inghilterra per la stagione 2021-2022. I ‘Red Devils‘, infatti, non sembrano convinti del rendimento di Aaron Wan-Bissaka ed un Dalot rigenerato e rivitalizzato dal Milan farebbe sicuramente molto, molto comodo alla squadra di Ole Gunnar Solskjær. Sempre ammesso che resti il manager norvegese …

Gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato dalla terra di Albione, però, ‘spingono’, di fatto, Dalot verso la conferma nel Milan. Il Manchester United, secondo quanto riferito dal ‘Telegraph‘, avrebbe intenzione di presentare un’offerta all’Atlético Madrid per Kieran Trippier, terzino destro ex Tottenham.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2022 con i ‘Colchoneros‘, Trippier, classe 1990, vorrebbe far ritorno in Premier League e sembrerebbe intenzionato ad accettare il corteggiamento dei ‘Red Devils‘. Così, fosse, via libera al Milan per il riscatto di Dalot la prossima estate.

Il fatto che lo United abbia deciso di non puntare più sull’ex Porto è testimoniato dal fatto che, qualora saltasse l’operazione Trippier, andrebbe su Emerson Royal, classe 1999, brasiliano di proprietà del Barcellona attualmente in prestito al Betis. Altro elemento che i rossoneri hanno seguito negli ultimi mesi. Calciomercato Milan, Mesut Özil: decisione presa sul futuro >>>