Milan, Dalot l’uomo di Coppa: non ha saltato nemmeno un minuto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Diogo Dalot è ufficialmente l’uomo di Coppa di mister Pioli. Se in campionato il terzino portoghese fatica a trovare spazio, in Europa League al contrario non ha salto nemmeno un minuto e nell’ultima gara contro lo Sparta Praga in programma giovedì sera sarà impiegato ancora una volta dal 1′. Questa volta, però, come accaduto nella gara di andata, giocherà molto probabilmente a sinistra e non a destra, dove invece ritroverà spazio dopo tanti mesi Andrea Conti. Il biondo terzino di Lecco non sta trovando continuità e per lui le porte di una probabile cessione a gennaio si avvicinano sempre di più.

