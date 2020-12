ESCLUSIVA – Toldo: “Donnarumma, che qualità! Farà una grande carriera”

Esclusiva PM con Francesco Toldo

Di Alessandro Schiavone

ESCLUSIVA PM – Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l’ex portiere di Inter e Fiorentina Francesco Toldo ha parlato anche di Gigio Donnarumma e del suo futuro.

Ciao Francesco, cosa pensi di Gianluigi Donnarumma? Farebbe bene a rimanere al Milan?

“Gli errori fanno parte di un processo di crescita. Il fatto di fare partite giuste e senza errori è positivo. Ma quando sbagli è sulla bocca di tutti però è un ragazzo giovane e tutti i ragazzi hanno necessità di sbagliare, fa parte della sua crescita. Gigio ha tantissime qualità, tantissimi doti e talento e sicuramente farà una grande carriera”.

Il ruolo del portiere è importante ma allo stesso tempo complicato. Si passa subito dalle stelle alle stalle. Fai 10 grandi parate e pochi ne parlano, fai due papere e sei nel mirino della critica. Stampa e tifosi non perdonano, lei come affrontava certe situazioni? Giocare in stadi pieni davanti a 80,000 tifosi poi per un portiere non può sempre essere una facilissimo…



“Io quando giocavo mi concentravo solamente sulla partita, l’ambiente esterno non lo tenevo in considerazione perché può essere di aiuto e di disturbo. Il ruolo del portiere è un ruolo che ti devi concentrare solamente all’interno del campo. Gigio deve stare solo sereno e tranquillo”.

Un portiere di oggi che ti fa impazzire?

“A me piace tantissimo Handanovic perché dimostra equilibrio in tutte le situazione che ci sono all’Inter”.

