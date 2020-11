Calciomercato Milan – Futuro Dalot: la decisione del Manchester United

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Dalot

CALCOMERCATO MILAN NEWS – In tanti tifosi si chiedono quale sarà il futuro di Diogo Dalot. Il terzino è arrivato in prestito secco dal Manchester United.

ESPN, a tal proposito, fornisce degli aggiornamenti importanti. Stando alle ultime indiscrezioni, il Manchester United a gennaio rifiuterà ogni offerta per l'acquisto a titolo definitivo di Diogo Dalot. Il club inglese crede nelle potenzialità del giocatore, e dunque sarà difficile per Maldini e Massara acquistarlo. Possibile magari un rinnovo del prestito per un'altra stagione.