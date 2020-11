Calciomercato Milan – Boga piace, Maldini pronto allo scambio / News

Calciomercato Milan Boga

Seconda sosta delle nazionali consecutiva da primo in classifica per il Milan. I rossoneri hanno acquisito una consapevolezza che dalle parti di Milanello non si vedeva da anni. La sconfitta contro il Lille ha fermato la striscia di 24 risultati utili consecutivi, ma non ha di certo ridimensionato una squadra che sa quello che deve fare. In estate la dirigenza ha puntato soprattutto sull’attacco visti gli acquisti di Brahim Diaz e Jens Petter Hauge. I nuovi arrivati si sono aggiunti ad un reparto numericamente già sostanzioso. Sono tante le opzioni nelle mani di Stefano Pioli, situazione ideale per affrontare un calendario fitto come non mai.

Nonostante questo scenario, le manovre per l’attacco potrebbero non essere terminate. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’ nella mente di Paolo Maldini c’è sempre il nome di Jeremie Boga, esterno d’attacco del Sassuolo. Il classe 1997 è ritornato in campo dopo una lunghissima positività al Covid, ma rimane sempre uno dei talenti più apprezzati della Serie A. Ed ecco allora che arriva l’idea di mettere sul piatto Jens Petter Hauge per arrivare all’ex Chelsea. Il norvegese ha avuto finora poco spazio e potrebbe avere più fortuna per il progetto di Roberto De Zerbi. Non sarà di certo facile arrivare a Boga, valutato in estate circa 40 milioni di euro, ma il Milan potrebbe provarci davvero. Calciomercato Milan: assalto a gennaio per Milenkovic: c’è l’offerta >>>