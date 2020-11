Calciomercato Milan – Maldini ha in pugno l’erede di Calhanoglu / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN

Ultime Notizie Calciomercato Milan: se parte Calhanoglu c’è Yazici

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Sempre più difficile la trattativa per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan. Il turco è in scadenza al prossimo 30 giugno e c’è grande distanza tra domanda e offerta. Il classe 1994 chiede 7 milioni, decisamente troppi. Un ingaggio alla Zlatan Ibrahimovic per un giocatore che è migliorato, ma che ancora non ha fatto nulla. L’offerta milanista è esattamente la metà: 3,5 milioni.

Viste le evidenti difficoltà, il Milan sta cercando di tutelarsi in caso di addio, che comunque dovrebbe arrivare a fine stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo nel mirino dunque Yasuf Yazici, altro turco, ma del Lille. Il club francese è un club da cui sono usciti tanti talenti negli ultimi anni e Yazici, nonostante sia un classe 1997, potrebbe essere il prossimo. Il Milan l’ha visto da vicino a San Siro, quando ha realizzato una tripletta pochi giorni fa in Europa League.

I rapporti tra i club sono ottimi e il Milan conta di poter imbastire una trattativa a prezzi non troppo alti. Dovrebbero bastare 13 milioni per riuscire a ottenere il sì. La priorità resta sempre Calhanoglu, ma nel caso in cui il matrimonio arrivasse alla fine, Maldini non si farà trovare impreparato.

