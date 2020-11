Calciomercato Milan – Calhanoglu, scelta fatta: le ultime / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Calhanoglu, ecco cosa succede a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Lo aveva annunciato, Paolo Maldini, e così è stato: il Milan ha sfruttato questa sosta per le Nazionali per parlare dei rinnovi di contratto. Non si è arrivati a una conclusione, ma ora il quadro della situazione è molto più chiaro. Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, la trattativa va avanti, piano. Il Milan non alza la proposta già fatta di 3,5 milioni all’anno compresi i bonus, mentre il turco non scende sotto i 5 milioni. Ora probabilmente ci sarà una pausa di riflessione e le parti si riaggiorneranno tra un paio di settimane. Quello sarà il momento decisivo e si capirà se Calhanoglu rinnoverà oppure no.

E se alla fine il rinnovo non arrivasse, andrebbe dunque via a gennaio? No. La decisione comune è quella di proseguire insieme fino a fine stagione, a prescindere dal contratto. Dal punto di vista del Milan, il giocatore è molto importante a livello tattico e ora la squadra di Stefano Pioli ha trovato un equilibrio che la dirigenza non vuole andare a intaccare. Una cessione con rimpiazzo non darebbe le giuste garanzie nell’immediato e il Milan non può permettersi di mandare all’aria la stagione. Inoltre, la priorità al momento è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che Maldini vuole raggiungere entro Natale. Col turco c’è la speranza di ottenere la firma anche nella seconda parte di stagione.

Per Calhanoglu il Milan è sempre la priorità, ma a certe condizioni. Se l’accordo non arrivasse, avrebbe così modo di valutare le varie offerte a costo zero e sarebbe libero di scegliere la migliore. Ecco perché a gennaio non ci sarà nessuna cessione. A meno che, ovviamente, non dovesse arrivare un’offerta davvero alta, ovvero di almeno 30 milioni. Milan e Calhanoglu avanti insieme, almeno fino alla fine di quest’anno dunque. Poi si vedrà…

MILAN, PRONTA L’OFFERTA PER UN BABY BOMBER >>>