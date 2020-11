Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, firma vicina: le cifre

Calciomercato Milan: quasi fatta per il rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma rimarrà al Milan anche negli anni a venire. Come ricordato, infatti, da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Donnarumma ed il Milan stanno trattando il rinnovo del contratto, poiché quello attualmente in vigore scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

I contatti tra il club di Via Aldo Rossi e Mino Raiola, agente di Donnarumma, sono costanti. Le parti stanno cercando di trovare la quadratura economica sul nuovo accordo. Il numero 99 ha sempre manifestato la volontà di restare in rossonero e Raiola non si è opposto al desiderio del suo assistito. Anche perché non sono arrivate importanti offerte dal mercato.

Con Gigio, resterà al Milan anche il fratello Antonio Donnarumma, anch’egli in scadenza il 30 giugno 2021. Donnarumma è convinto della sua scelta di restare al Milan perché vuole giocare la Champions League con i colori rossoneri. Il suo nuovo contratto dovrebbe durare fino al 30 giugno 2024. Lo stipendio salirebbe da 6 a 8 milioni di euro netti a stagione.

Unico scoglio alla firma sul nuovo accordo tra Milan e Donnarumma sembra essere il valore della clausola rescissoria che Raiola vorrebbe inserire nel contratto. L’agente chiede che sia valida, tanto per l’Italia quanto per l’estero, e non superiore a 35 milioni di euro. Si attiverebbe nel caso il Milan non centri la qualificazione in Champions League.

Situazione, questa, che andrà limata prima di arrivare ad una firma, comunque molto vicina, per la reciproca soddisfazione tanto del club quanto del giocatore. Donnarumma, va ricordato, è il vice capitano del Milan, immediatamente alle spalle di Alessio Romagnoli. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI SU UN TOP PLAYER >>>