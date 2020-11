Calciomercato Milan – Dalla Spagna, rinnovo Donnarumma: è fatta / News

Calciomercato Milan Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La sosta delle nazionali per pensare alle questioni extra-campo. Può essere riassunto così il periodo attuale di un Milan che, dopo tanti anni, ha acquisito credibilità in campionato e in Europa. Dal post-lockdown la squadra di Stefano Pioli ha iniziato ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi notevole, stoppata soltanto dal grande Lille presentatosi a San Siro 10 giorni fa. Dopo il match europeo, i rossoneri hanno pareggiato lo sfortunatissimo match contro il Verona, mantenendo però la testa della classifica.

Un percorso chiaro, nitido, intrapreso dalla società da diverso tempo. Giocatori giovani, di qualità, con alcuni innesti di esperienza a guidare la brigata. Una descrizione più che positiva, che però nasconde la polvere rinnovi sotto al tappeto. Sono diversi i giocatori importanti in scadenza a giugno 2021: si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Tre pilastri del Milan, che potrebbero addirittura partire a parametro zero. Se per i primi due ancora non ci sono passi in avanti, diversa è la situazione del portiere rossonero, che non ha mai nascosto la sua voglia di rimanere nella sua squadra del cuore.

In tal senso, secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, ci sono importanti aggiornamenti sul futuro di Donnarumma. Il portale spagnolo parla di accordo totale trovato tra il Milan e Mino Raiola. Il procuratore italo-olandese ha sempre spinto per l’inserimento di una clausola rescissoria, che potrebbe liberare il suo assistito in qualsiasi momento. Una richiesta che la dirigenza rossonera avrebbe esaudito, a patto che non sia inferiore a 60 milioni di euro. Accordo anche sulla cifra del contratto di Donnarumma, che percepirà 7 milioni di euro a stagione, un milione in più dello stipendio attuale.

