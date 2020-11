TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 16 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 16 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla dell’Italia di Roberto Mancini che, con il 2-0 rifilato alla Polonia al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, è andata al comando del suo girone in Nations League. Mercoledì, contro la Bosnia, l’occasione di vincere e di andare alle Final Four del torneo. L’Under 21 di Paolo Nicolato, intanto, accede ai prossimi Campionati Europei di categoria.

Quindi, si parla anche del calciomercato della Juventus: l’obiettivo è Ryan Gravenberch, classe 2002, gioiello dell’Ajax. Infine, per Inter-Torino del prossimo turno di campionato non ci sarà il tecnico granata Marco Giampaolo, risultato positivo al coronavirus.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>