Calciomercato Milan – Colpo dall’Atalanta: Maldini ci pensa | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: idea dall’Atalanta

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode il primo posto in campionato e il primo posto nel girone H di Europa League, ma Maldini e Massara pensano già al mercato. Gennaio è alle porte, e i due dirigenti, così come hanno sempre dichiarato, sono pronti a cogliere qualsiasi opportunità.

A tal proposito, secondo quanto scritto da calciomercato.it, il club rossonero starebbe pensando a Josip Ilicic. Lo sloveno, infatti, vive un momento difficile in casa Atalanta. Stando a quanto riportato da Sky Sport, qualcosa tra il fantasista e Gian Piero Gasperini si è rotto nell’intervallo della partita contro il Midtjylland in Champions League, e dunque è possibile una cessione a gennaio. Ilicic non è stato convocato per la gara contro l’Udinese (poi non giocata) e non è entrato in campo nella partita contro l’Ajax.

Insomma, è evidente come ci sia qualcosa che non va. Gasperini ha tutelato Ilicic nel momento più difficile dello sloveno dopo il post lockdown, ma l’ex Fiorentina si è schierato apertamente con il Papu Gomez, che aveva discusso con il tecnico per la sua posizione in campo. Il Milan quindi potrebbe cogliere questa opportunità. Certo, stiamo parlando di un calciatore che a gennaio prossimo compirà 33 anni, ma la classe di Ilicic è fuori discussione. In una stagione in cui i rossoneri sono protagonisti su tutti i fronti, uno come lo sloveno potrebbe fare molto comodo.

Ilicic sarebbe un giocatore pronto fin da subito ad alternarsi con Calhanoglu sulla trequarti, o magari per giocare sulla destra in situazioni di svantaggio al posto di uno tra Saelemakekers e Castillejo. Uno con la sua qualità, anche in spezzoni di gara, può regalare alla squadra di Pioli quei punti decisivi per centrare gli obiettivi stagionali. Al momento è solo un'ipotesi, ma Maldini e Massara sono alla finestra in attesa di nuovi sviluppi.