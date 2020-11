Calciomercato Milan – Maldini vuole trattenerlo: accordo ad un passo | News

Milan-Manchester United: accordo per Dalot?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In questa prima parte di stagione non è ancora riuscito a mettere in mostra tutto il suo repertorio, ma in quelle poche chance avute a disposizione non ha certamente sfigurato. Parliamo di Diogo Dalot, arrivato in estate in prestito secco dal Manchester United. Una decisione da parte di Milan e club inglese presa unicamente con lo scopo di accelerare i tempi e chiudere il prima possibile il trasferimento. Tuttavia, l’intenzione del club rossonero è sempre stata quella poi di trattare coi Red Devils una eventuale permanenza a Milano del laterale portoghese.

Così, ora, secondo un’importante fonte inglese come ‘ESPN‘, pare che il Manchester United sia orientato per la prossima stagione a cercare sul mercato un altro terzino destro da affiancare al titolare Wan Bissaka, il che chiuderebbe inevitabilmente le porte ad un possibile rientro di Diogo Dalot in Inghilterra. Dopo la grande prestazione in Europa League contro lo Sparta Praga, gol e assist, l’ex Porto ha mostrato anche qualche sbavatura difensiva e alcuni fondamentali sul quale lavorare.

Dalot, però, è un calciatore che piace e c’è la convinzione che possa diventare un ottimo prospetto per il futuro. Ovviamente ci sarebbe da lavorare ma sul terzino il Milan sarebbe pronto ad investire. Secondo i media inglesi, dunque, sarebbero davvero concrete le possibilità che il club di via Aldo Rossi al termine della stagione riesca a trovare un accordo economico con il Manchester United per la permanenza in rossonero di Dalot. Le parti sono in continuo contatto e non è detto che non venga trovato un accordo sul riscatto già nelle prossime settimane.

