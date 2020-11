Milan-Fiorentina 2-0, Saelemaekers è MVP del match | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0, è Saelemaekers il migliore in campo del Diavolo

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Alexis Saelemaekers è stato votato, dai tifosi rossoneri, migliore in campo in occasione di Milan-Fiorentina a ‘San Siro‘. Ecco come il sito web del club rossonero, ‘acmilan.com‘, ha commentato l’esito della votazione.

“Una prestazione totale, un uomo ovunque. Alexis Saelemaekers, che era anche in dubbio alla vigilia dopo il problema fisico subito a Napoli, è stato votato come MVP di Milan-Fiorentina. La sua crescita da febbraio a oggi è evidente, così come la sua capacità di essere utile in ogni fase del gioco. Contro i viola è stato decisivo nell’azione del primo rigore, ma la sua prova non si è limitata a quello.

In campo per 92 minuti prima di essere sostituito da Diogo Dalot, dai suoi piedi sono transitati 56 palloni e 5 sono stati recuperati dal possesso avversario. Non ha lesinato il massimo impegno fino all’ultimo istante in cui è stato in campo, sempre garantendo un altissimo livello di rendimento. La catena di destra con Davide Calabria è ormai collaudata, tra sovrapposizioni e coperture. Bravo Alexis, sei tu l’MVP di Milan-Fiorentina!”

