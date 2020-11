Milan-Fiorentina 2-0: gol e highlights (9^ giornata Serie A) | Video

Milan-Fiorentina 2-0: gol e highlights del match di ‘San Siro’

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Settimo successo in nove gare per il Milan di Stefano Pioli e prima, mini-fuga in vetta al campionato di Serie A. Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, Milan-Fiorentina è terminata 2-0 per il Diavolo grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Alessio Romagnoli (17′) e Franck Kessié (27′).

L‘ivoriano, esemplare nell’esecuzione del primo calcio di rigore, ha poi sbagliato il secondo penalty concesso dall’arbitro Rosario Abisso di Palermo ai rossoneri. Con 23 punti in classifica dopo 9 giornate, il Milan, adesso, è a +5 su Inter e Sassuolo. Vediamo, nel video tratto dal canale ufficiale ‘YouTube‘ della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Fiorentina 2-0 a ‘San Siro‘.

