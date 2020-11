Calciomercato Milan – “Maldini, colpo a zero dal Real Madrid” | News

Calciomercato Milan News: Maldini scatenato acquista dalle ‘Merengues’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, avrebbe già trovato un accordo per un gran colpo dal Real Madrid in vista dell’estate 2021. Ne è fermamente convinto, in Spagna, il popolare magazine ‘Don Balón‘.

Come noto, infatti, il Milan sta cercando un esterno destro offensivo per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli visto che, in futuro, l’idea del club di Via Aldo Rossi è quella di far giocare Alexis Saelemaekers da terzino e di cedere, contestualmente, lo spagnolo Samu Castillejo al miglior offerente.

Il Diavolo è in lizza per assicurarsi, a parametro zero, il cartellino di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia. Ma, secondo quanto risulta a ‘Don Balón‘, Maldini avrebbe pronto il colpo da 90 per il calciomercato del Milan della prossima estate. Dal Real Madrid, infatti, dovrebbe arrivare Lucas Vázquez.

Classe 1991, di nazionalità spagnola, Lucas Vázquez avrebbe deciso di firmare per il Milan, alla scadenza del suo contratto con i ‘Blancos‘, sempre il prossimo 30 giugno 2021, visto che ha trascorso due stagioni piuttosto frustranti al Real Madrid con Zinedine Zidane. Poco spazio in campo, quasi sempre scavalcato dai ‘contenders‘ nel suo ruolo.

Al punto tale che lui, di professione attaccante esterno, ha dovuto reinventarsi terzino per giocare qualche partita in più. Secondo il giocatore iberico, il Milan è l’ideale punto di approdo per lui, poiché si tratta di un club glorioso, in forte slancio e dove avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Lo stipendio di Lucas Vázquez è uno dei più bassi al Real Madrid: percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione. Al Milan potrebbe firmare, per più anni, anche ad un salario annuale più basso. Sarebbe un grande acquisto di Maldini per il calciomercato rossonero: assicurerebbe qualità, esperienza e rapidità sulla fascia in vista della Champions League 2021-2022. CALCIOMERCATO MILAN, MALDINI HA PRONTO UN ALTRO GRANDE ACQUISTO PER GENNAIO >>>