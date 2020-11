Calciomercato Milan – Thauvin: “Parole di Maldini? Sono commosso”

Thauvin risponde alle parole di Paolo Maldini

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Al termine della gara vinta dal Marsiglia 3-1 contro il Nantes, Florian Thauvin ha commentato le parole di Paolo Maldini pronunciate nelle ore precedenti in una intervista a ‘Telefoot’. “Queste sono le cose che ti rendono felice, quando una leggenda parla così bene di te. Ovviamente mi ha commosso e lo ringrazio moltissimo”, ha dichiarato Thauvin a fine gara. Il fantasista francese, come noto, è in scadenza di contratto col club marsigliese e pare non abbia alcuna intenzione di rinnovare.

A segno anche ieri sera, Thauvin sta dimostrando di essere un giocatore di indubbio talento come confermato dal direttore dell’area tecnica rossonera. “Thauvin è un giocatore che a giugno sarà a fine contratto, quindi dal punto di vista economico è interessante. È un giocatore di alto livello anche se, per l’età che ha, non è esattamente il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni. Ma quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto è quello formato da tanti giocatori giovani insieme a giocatori con un pochino di esperienza in più. Thauvin è sicuramente un profilo che va seguito”, ha dichiarato Maldini. Insomma, dalle parole ci aspettiamo si possa passare presto ai fatti.

