Calciomercato Milan – Attacco, pronto il colpo dall’Arsenal | News

Milan, colpo dall’Arsenal: le ultime di calciomercato

La stagione entra nella sua fase decisiva, ma il calciomercato del Milan è sempre in fermento. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la rosa, creando il giusto mix tra gioventù e esperienza. Maldini e Massara stanno valutando diversi profili, facendo ovviamente attenzione ai parametri del bilancio.

A tal proposito, secondo quanto viene riportato da Fichajes.net, il club rossonero sarebbe molto interessato a Folarin Balogun. L’attaccante è in scadenza nel giugno 2021 con l’Arsenal. Classe 2001, l’inglese può crescere velocemente sotto l’ala di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rimanere anche nella prossima stagione.

Balogun già diversi mesi fa è stato accostato al Milan. Quest’anno il talento dell’Arsenal ha giocato soprattutto in Europa League, disputando delle buone prove con il Molde (in cui ha fatto gol) e Dundalk (in cui ha fatto fatto un gol e assist). Insomma, un nome interessante che può diventare un profilo concreto nelle prossime settimane.

A proposito di parametri zero, il nome più caldo però è sempre quello di Florian Thauvin. Il suo contratto con l’Olympique Marsiglia scadrà il prossimo 30 giugno e quindi il francese avrebbe già adesso la possibilità di firmare il contratto che lo legherebbe al Milan per i prossimi anni.

Stiamo parlando di giocatori diversi che giocano in ruoli diversi, ma entrambi potrebbero essere utili alla causa del Milan. Al momento il più vicino sembra essere Thauvin, ma non sono esclusi colpi di scena. Maldini e Massara sono sempre sul pezzo, in attesa di sferrare il colpo.