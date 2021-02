Calciomercato Milan – Rivoluzione in fascia: ecco chi può arrivare | News

Calciomercato Milan: l’idea di Maldini per la fascia destra

Paolo Maldini, responsabile delle operazioni di calciomercato del Milan, è consapevole di una cosa. Il direttore tecnico rossonero, da uomo di grande esperienza calcistica, si è reso conto di come la squadra di Stefano Pioli abbia urgente bisogno di rinforzi sulla fascia destra.

Nel 4-2-3-1 rossonero, infatti, è proprio su quel versante che il Milan sembra essere più ‘debole’ rispetto alle altre contendenti per il titolo e per la zona Champions League. Eccezion fatta per Davide Calabria, autore di una grande stagione e, in parte, Alexis Saelemaekers, è deludente, in difesa, il rendimento di Diogo Dalot e, in attacco, quello di Samu Castillejo.

A fine stagione, dunque, nel calciomercato estivo, il Milan dovrebbe regolarsi così. Rispedirà a casa Dalot, che è in rossonero in prestito secco dal Manchester United, e metterà in vendita Castillejo, il quale, come noto, vanta ancora un discreto nugolo di estimatori nella Liga spagnola. Numericamente e qualitativamente, poi, come li sostituirà il Diavolo?

Secondo quanto ci risulta, il Milan ha intensificato i contatti per Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo mancino (che gioca a destra), il quale, dal prossimo 1° luglio, sarà svincolato. Thauvin non rinnoverà il suo contratto con l’Olympique Marsiglia, ha dato la sua priorità per il trasferimento al Milan. E, a quanto pare, potrebbe dire di sì ad un contratto di quattro anni da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Sistemato l’attacco, poi, il Milan prenderà un altro ‘jolly’. Saelemaekers, infatti, può giocare tanto ala quanto terzino e stessa cosa può fare Lucas Vázquez, classe 1991, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Lo spagnolo, nato esterno d’attacco, ha via via arretrato la sua posizione, giocando sempre più spesso da terzino destro d’assalto. Il Milan ha fiutato l’affare e sarebbe pronto a regalare a Pioli anche un calciatore della sua caratura e della sua esperienza internazionale.

'Rumors' di mercato, dalla Spagna, sottolineano come Vázquez abbia chiesto alle 'Merengues' di chiarire il suo futuro entro marzo. Se non riceverà alcun segnale per il rinnovo di contratto, si guarderà intorno, valutando tutte le offerte. Tra cui, oltre quelle di Napoli, Everton e Leeds, anche quella del club di Via Aldo Rossi. Il Milan si muove subito: due parametri zero di qualità per avviare la rivoluzione sulla destra.