Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Scovato già il suo erede | News

Calciomercato Milan: Donnarumma ancora non firma il rinnovo

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma è un nome che ricorre, di continuo, nelle cronache del calciomercato del Milan in questo periodo. Il motivo è che c’è una trattativa in piedi per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. La quale, però, sembra tutt’altro che vicina ad una felice conclusione.

Sebbene siamo convinti che, alla fine, un accordo tra il club rossonero ed il suo agente, Mino Raiola, si troverà, e che il numero 99 resterà alla corte di Stefano Pioli, è innegabile constatare come ci siano difficoltà nel giungere ad una tanto sospirata fumata bianca. Ma perché ancora non arriva il rinnovo di Gigio? Quali sono i problemi che frenano i negoziati?

Non si tratta del ragazzo: lui vuole restare al Milan. Ci sono, invece, divergenze importanti di natura economica. Sia sulla domanda di Raiola per il futuro ingaggio del suo assistito sia per l’offerta del Milan per il nuovo accordo. Ma non soltanto. In sostanza: Raiola, per Donnarumma, chiede un contratto massimo fino al 30 giugno 2022 o 30 giugno 2023, con una clausola rescissoria molto bassa (non più di 30-40 milioni di euro) ed uno stipendio di 8 milioni di euro nel primo caso e di 10 nel secondo.

Il Milan, invece, vorrebbe dare un senso alla trattativa di calciomercato con un contratto più lungo per Donnarumma, fino al 30 giugno 2025 o addirittura 30 giugno 2026, senza alcun tipo di clausole rescissorie ed uno stipendio di 7,5 milioni di euro netti l’anno. Che, non va dimenticato, sarebbe comunque un upgrade rispetto all’ingaggio attualmente percepito, pari a 6 milioni di euro netti a stagione. Su queste basi il rinnovo diventa improbabile, nonostante i desideri del giocatore vadano in quel senso.

Nel caso, dunque, che il Milan perdesse Donnarumma a parametro zero, come potrebbe poi operare sul mercato estivo? Con Gigio ambito da PSG, Chelsea, Manchester United (senza dimenticare la Juventus), il Diavolo andrebbe su un estremo difensore straniero. Sarebbe già stato individuato, secondo alcuni ‘rumors‘, in Norberto Murara Neto, classe 1989, portiere brasiliano ex Fiorentina e Juventus che, nelle ultime annate, ha militato nella Liga spagnola. Dapprima con la maglia del Valencia, quindi con quella del Barcellona, dov’è attualmente il secondo di Marc-André ter Stegen.

Sotto contratto con il Barça fino al 30 giugno 2023, Neto potrebbe dunque tornare nella Serie A italiana per vestire la maglia rossonera con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un’operazione che sarebbe alla portata del Diavolo, il quale, a conti fatti, dovrebbe soltanto trovare un accordo con il portiere sull’ingaggio. Quello attuale si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti l’anno. Sì, Donnarumma è un’altra cosa: ma, in tal caso, si farebbe di necessità virtù. Intanto, dalla Spagna, si parla di ‘affare chiuso’ per il Milan del futuro >>>