Calciomercato Milan – Tomori, il difensore è atteso in Italia | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Tomori, ci siamo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ci siamo. FIkayo Tomori sarà a breve un nuovo giocatore del Milan. Maldini e Massara, dopo gli ingaggi di Meite e Mandzukic, sono pronti a concludere il terzo acquisto di questa sessione invernale.

Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, ormai siamo davvero agli ultimi dettagli tra il Milan e Chelsea per il trasferimento del giocatore. Tomori, che dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di domani. Sono attese ulteriori conferme in serata, ma il classe 1997 è pronto a partire. Calciomercato Milan: è sfida con l’Inter per un grande talento. VAI ALLA NOTIZIA>>>