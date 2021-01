Calciomercato Milan – Maldini, sfida all’Inter per un grande talento | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: è derby per un I talento

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan è scatenato sul mercato. Non solo Meite, Mario Mandzukic e con ogni probabilità Tomori, ma anche giovani talenti che possono esplodere nel giro di qualche anno.

Secondo quanto viene riportato da Mozzart Sport, il club rossonero sarebbero interessato a Andrija Radulovic. Il classe 2002 è un esterno offensivo della Stella Rossa, che si esprime al meglio a destra, ma che può giocare anche a sinistra. Giocatore molto interessante, seguito da diverse squadre. Tra queste c’è anche l’Inter, che starebbe “approfittando” degli ottimi rapporti con Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa. Tra l’altro la coincidenza vuole che la squadra serba affronterà il Milan nei sedicesimi di finale di Europa League.

Radulovic, comunque, a prescindere dalla destinazione, con ogni probabilità lascerà la Stella Rossa. A dichiararlo lo stesso giocatore ai microfoni di Mozzart Sport: “So che c’è la possibilità di continuare la mia carriera all’estero o in uno dei club della Super League, quindi nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale è l’opzione migliore per me al momento”. Ricordiamo che il mandato europeo del giocatore è affidato al noto agente Federico Pastorello.

Il Milan comunque è certamente interessato, così come l'Inter e il Benfica. A svelarlo Igor Kojic, agente di Radulovic, in un'intervista rilasciata a interlive.it: "Il contratto con la Stella Rossa scade nel giugno 2022. Il suo nome è sul tavolo dei rossoneri, con gli scout che lo seguono fin da quando Boban era a capo dell'area sportiva. Andrija è ancora giovane, ma se dovessi paragonarlo a qualcuno sarebbe sicuramente Dejan Savicevic 'Il Genio'. Tutti gli appassionati di calcio in Italia sanno sicuramente che tipo di giocatore era Savicevic e lui è il giocatore al quale Andrija può somigliare in futuro. Peraltro vengono dalla stessa Nazione, dalla stessa società e quindi non sarebbe casuale avere la stessa carriera".