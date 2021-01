Mercato Milan – Di Marzio: “Tomori atteso tra domani e giovedì per le visite”

Mercato Milan, le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Fikayo Tomori. Le ultime: “Tomori è atteso tra domani in giornata, al massimo giovedì mattina. L’intenzione del Milan è di fargli fare le visite giovedì per averlo a disposizione sabato per la gara contro l’Atalanta. Oggi il Chelsea ha giocato e non era nemmeno in panchina. L’operazione è ormai chiusa“.

