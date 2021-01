Mercato Milan – Asse con il Real Madrid, ipotesi scambio? Le ultime / News

Mercato Milan, scambio con il Real Madrid?

Milan scatenato nel mercato invernale. La società, dopo aver ufficializzato Soualiho Meité, che ha già esordito a Cagliari, si è assicurato anche le prestazioni di Mario Mandzukic. Un colpo che mira ad alzare l’asticella per una squadra sempre più proiettata verso l’alto. Ma il croato non sarà l’ultimo arrivo, perché la trattativa con il Chelsea per Fikayo Tomori è alle battute finali: il difensore centrale arriverà in prestito con un diritto di riscatto pari a 30 milioni di euro.

Dopo la partenza di Andrea Conti, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiesto Junior Firpo al Barcellona come vice Theo Hernandez. I colloqui continuano, ma l’operazione non è affatto semplice per due motivi principali: innanzitutto il giocatore vorrebbe andare in un club in cui giocherebbe titolare; inoltre i ‘blaugrana’ dovrebbero prima trovare un sostituto. Si continuerà a trattare. Nonostante le tantissime operazioni, a ‘Casa Milan’ potrebbero lavorare anche su un altro fronte, che potrebbe dipendere soprattutto dalla volontà del Real Madrid.

Secondo quanto riferisce ‘ABC’, portale spagnolo, i ‘Blancos’ continuano a monitorare i progressi di Brahim Diaz, il cui futuro potrebbe essere legato a quello di Lucas Vazquez. Quest’ultimo avrebbe rifiutato l’ennesima offerta di rinnovo dal Real Madrid che offriva un triennale alle stesse cifre attuali. L’esterno chiedeva un aumento del 15%, prontamente rifiutato. Ed ecco che arriva l’idea di mercato alquanto clamorosa: vista la scadenza a giugno del contratto di Vazquez, secondo quanto scrive ‘Defensa Central’, le ‘Merengues’ potrebbero offrire il giocatore al Milan in cambio del ritorno di Brahim Diaz con sei mesi di anticipo. Difficile pensare ad un benestare da parte del Diavolo che è più che contento del rendimento del suo numero 21.

