Calciomercato Milan – Junior Firpo, ecco la richiesta del Barcellona | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le ultime su Junior Firpo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Milan scatenato sul campo e non solo. Stefano Pioli e la dirigenza si godono la vittoria di Cagliari e il primo posto in classifica, ma Maldini e Massara sono super attivi. Dopo Soualiho Meite e Mario Mandzukic (oggi è la sua giornata. Seguila LIVE con noi), il club rossonero potrebbe effettuare un nuovo acquisto.

Le tante partite da giocare in pochi giorni, unite ai tanti indisponibili, impongono alla società di rimanere vigile sul mercato. La volontà sembra essere quella di acquistare un terzino sinistro che possa alternarsi con Theo Hernandez. In pole position ci sarebbe Junior Firpo, calciatore del Barcellona. Il classe 1996 non trova spazio con i blaugrana, e dunque potrebbe essere un nome spendibile per il Milan.

La trattativa, però, non è semplice. Il Barcellona, infatti, secondo il portale calciomercato.it, chiede circa 12 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, o un prestito oneroso (da 3-4 milioni) con obbligo di riscatto. E’ chiaro che spendere questa cifra per un giocatore, che, almeno sulla carta, è completamente chiuso da Theo Hernandez, avrebbe poco senso. E’ questo sarebbe anche uno dei motivi per cui Junior Firpo avrebbe qualche riserva ad accettare la proposta rossonera.

C'è anche da dire, però, che gli impegni sono tanti (il Milan è in corsa in tutte le competizioni) e che in questo momento Theo Hernandez è stato fermato dal coronavirus. Quello di Junior Firpo potrebbe essere un acquisto importante anche in ottica futura, considerando la posizione incerta di Diogo Dalot, che è in prestito secco dal Manchester United. Vedremo come succederà, ma la sensazione è che il mercato rossonero non sia finito con gli acquisti di Meite e Mandzukic.