Calciomercato Milan – Mandzukic, scelto il 9. Oggi la firma | LIVE NEWS

Calciomercato A.C. Milan LIVE: Mandzukic è rossonero!

+++ MANDZUKIC-MILAN: TUTTE LE NEWS MINUTO PER MINUTO +++

Le news di lunedì 18 gennaio

ORE 23:07 – MANDZUKIC HA SCELTO LA MAGLIA NUMERO 9

Mario Mandzukic, come riporta Sky, ha scelto la maglia numero 9, sfidando così la maledizione

ORE 16:30 – MANDZUKIC VOLEVA SOLO IL MILAN: RESPINTE DIVERSE OFFERTE

ORE 16:15 – MANDZUKIC, OK L’IDONEITA’: DOMANI FIRMA E UFFICIALITA’

ORE 16:00 – MILAN, MANDZUKIC: VOGLIA DI RIVALSA, DUTTILITA’ E AMMIRAZIONE VERSO IBRA

Mario Mandzukic, nelle prossime ore, sarà un giocatore del Milan. Ecco perché il croato è un grande acquisto

ORE 14:45 – MILAN, NIENTE PAURA: MANDZUKIC SI DICE GIA’ PRONTO PER GIOCARE

ORE 13:45 – MANDZUKIC ARRIVATO AL CENTRO AMBROSIANO: ORA L’IDONEITA’

ORE 13:24 – VISITE FINITE PER MANDZUKIC (VIDEO)

ORE 13:00 – MANDZUKIC CONFERMATO: ECCO QUANTO GUADAGNERA’

Mario Mandzukic firmerà domani per 6 mesi con il Milan. Con la Champions, però, rinnovo automatico per un altro anno

ORE 12:00 – PIOLI E IBRA CONTENTI DELL’ARRIVO DI MANDZUKIC

ORE 11:45 – LE PRIME IMMAGINI DI MANDZUKIC (VIDEO)

ORE 10:15 – MANDZUKIC ARRIVA E PRENDE (FORSE) IL 9

Mario Mandzukic, classe 1986, da ieri sera a Milano. Nelle prossime ore sarà ufficialmente rossonero. Giocherà sabato?

ORE 09:03 – MANDZUKIC A ‘LA MADONNINA’ (VIDEO)

ORE 08:46 – MANDZUKIC: OGGI VISITE, DOMANI FIRMA

ORE 08:00 – MANDZUKIC-IBRAHIMOVIC, UN MILAN DI GIGANTI

ULTIME NOTIZIE LIVE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic, classe 1986, è sbarcato domenica sera a Milano. Il centravanti croato, ex Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco, Atlético Madrid e Juventus, ha sostenuto ieri le visite mediche con il Milan e, successivamente, nella giornata di oggi, firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero fino al termine della stagione con opzione sul 2021-2022. Rinforzo importante, dunque, per la squadra di Stefano Pioli nella corsa allo Scudetto. Dalle visite mediche alla firma sul contratto ed all’ufficialità, i primi passi di Mandzukic in rossonero live su ‘PianetaMilan.it‘. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>