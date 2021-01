Calciomercato Milan – Mandzukic arriva e prende (forse) il 9 | News

Calciomercato Milan: tutto pronto per accogliere Mandzukic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic torna a giocare in Serie A. Dopo l’esperienza alla Juventus, lo farà indossando la maglia del Milan. E, forse, come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, dovrebbe farlo prendendo la maglia numero 9 dei rossoneri, quella che, una volta ritiratosi Filippo Inzaghi nel 2012, non ha portato fortuna a nessun altro attaccante del Diavolo.

Mandzukic è sbarcato ieri sera a Linate, con un volo privato, e, successivamente, ha preso una stanza all’hotel ‘Sheraton‘. Nella giornata odierna il centravanti croato, classe 1986, sosterrà le visite mediche con il Milan presso la clinica ‘La Madonnina‘. A quel punto, arriverà la firma sul contratto con il club di Via Aldo Rossi presso la sede di ‘Casa Milan‘. Mandzukic firmerà fino al 30 giugno per 1,8 milioni di euro.

Nell’accordo, però, è prevista un’opzione per il rinnovo del contratto per la stagione 2021-2022 qualora, al termine di quest’annata, il Milan di Stefano Pioli centrasse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’operazione Mandzukic, ha rivelato il quotidiano torinese, è nata nei primi giorni di dicembre, con i contatti tra il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, e l’entourage del calciatore.

Quindi, sono arrivate le telefonate tra il ragazzo ed il direttore tecnico Paolo Maldini che ha certificato il reciproco gradimento tra le parti. D’altronde, il Milan aveva già sondato Mandzukic nel dicembre 2019, all’epoca del suo addio alla Juventus, quando ancora non aveva ricevuto aperture da Zlatan Ibrahimovic per il suo ritorno in rossonero.

Da alternativi, adesso, i due potranno diventare complementari. Mandzukic, infatti, può giocare da centravanti quando Ibra mancherà e da esterno sinistro in attacco quando, invece, lo svedese sarà presente. Gol, carisma, centimetri e chili in più per il Diavolo di Pioli. Con ogni probabilità, Mandzukic sarà convocato per Milan-Atalanta di sabato prossimo in campionato.

