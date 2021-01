TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 18 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 18 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con il roboante successo dell’Inter sulla Juventus. Una vittoria ben più netta, nel gioco e nelle occasioni create, del 2-0 finale di ‘San Siro‘. Gara decisa da Arturo Vidal e Nicolò Barella: bianconeri fermati in classifica, laddove i nerazzurri volano e, per il momento, agganciano il Milan.

I rossoneri, stasera impegnati alla ‘Sardegna Arena‘ per Cagliari-Milan, posticipo che chiuderà il 18° turno di Serie A, senza Theo Hernández e Hakan Çalhanoğlu, positivi al CoVid_19. Ma, presto, accoglieranno Mario Mandžukić. Il croato è arrivato ieri sera a Milano: oggi visite mediche, domani la firma sul contratto con il Diavolo.

Infine, ribaltone al Torino, con Davide Nicola che prende il posto di Marco Giampaolo sulla panchina granata. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>