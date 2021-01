Milan, Calhanoglu e Theo Hernández positivi al coronavirus | News

Milan, Calhanoglu e Theo Hernández positivi al tampone

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brutte notizie per il tecnico Stefano Pioli in vista di Cagliari-Milan di domani sera. Infatti, Hakan Calhanoglu e Theo Hernández sono risultati positivi al tampone molecolare e, pertanto, saranno indisponibili per la gara della ‘Sardegna Arena‘.

Questa la nota ufficiale del club rossonero: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.

