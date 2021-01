Milan, allarme Calhanoglu: tampone dall’esito dubbio | Serie A News

Milan, dubbi sulla presenza di Calhanoglu a Cagliari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, per il secondo giorno consecutivo, non si è allenato a Milanello. Questa, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è una delle poche certezze che riguardano il turco in questi giorni.

Calhanoglu ha saltato, quindi, i preziosi allenamenti del venerdì e del sabato, propedeutici alla trasferta del Milan alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari. Pertanto, sembra improbabile che si rimetta così rapidamente per prendere parte al prossimo turno di Serie A.

Un’altra certezza è che il numero 10 rossonero è una delle colonne portanti della squadra di Stefano Pioli. Pertanto, giocare Cagliari-Milan senza di lui sarebbe una bella mazzata per i rossoneri. Poi, iniziano i dubbi e le incertezze intorno la sua figura. Sono, infatti, tutti da stabilire i tempi di rientro del giocatore dopo le assenze di questa settimana.

Il problema, ha sottolineato la ‘rosea‘, non riguarda la caviglia che lo aveva costretto, in Milan-Torino, a partire dalla panchina lasciando spazio da titolare (così come accadrà alla ‘Sardegna Arena‘) a Brahim Díaz. Il dubbio sembra legato ad un tampone dall’esito interpretabile.

Una situazione che può capitare e che il Milan già conosce, in fin dei conti. A fine ottobre 2020, infatti, il Diavolo giocò Milan-Roma di campionato e Milan-Sparta Praga di Europa League senza Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Jens Petter Hauge che risultarono ‘falsi positivi’. Una volta chiarito l’errore del test, infatti, scesero in campo in Udinese-Milan del 1° novembre scorso.

Tale incertezza, ha evidenziato ‘La Gazzetta dello Sport‘, si sarebbe riproposta per Calhanoglu. Ed il club rossonero, molto attento a rispettare tutte le disposizioni sanitarie ed a non mettere a rischio la salute dei propri atleti, ha preferito fermare il turco in attesa di risposte definitive. Se il nuovo tampone dovesse essere negativo, il ragazzo si rimetterebbe agli ordini di Pioli.

Ma difficilmente, con un solo, eventuale allenamento nelle gambe, Calhanoglu potrebbe essere titolare ed in forma per il Cagliari.