Calciomercato Milan – Accordo totale con Mandzukic: i dettagli | News

Calciomercato A.C. Milan: in arrivo Mandzukic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic sarà il pezzo da 90 nel mercato invernale del Milan. Un acquisto con vista su ambizioni da Scudetto decise e precise. Così, questa mattina, il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha commentato l’imminente arrivo del centravanti croato, classe 1986, in maglia rossonera.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, avrebbe infatti espresso gradimento all’aggiunta di Mandzukic nell’organico rossonero, e, come successo esattamente un anno fa con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, questo colpo in casa Milan permette al club di alzare ulteriormente l’asticella delle aspettative stagionali in Serie A.

La novità, rispetto a quanto si era appreso in questi giorni, riguarda il contratto. Non più un contratto ‘a progetto’, per Mandzukic, ovvero di soli 6 mesi, bensì di 18, quindi un accordo che copre la seconda parte di questa stagione e l’intera annata 2021-2022. Con il suo ingaggio, di fatto, il Milan si mette in casa un altro calciatore dal DNA vincente.

Tre campionati vinti in Croazia (con la Dinamo Zagabria nel 2008, 2009 e 2010), poi due vittorie in Bundesliga (con il Bayern Monaco nel 2013 e 2014) e, infine, quattro Scudetti con la Juventus (nel 2016, 2017, 2018 e 2019). Con il Milan, ora, Mandzukic punterà ad arrivare in doppia cifra. Ha vinto anche altri 17 trofei in carriera, tra cui la Champions League e il Mondiale per Club nel 2013 sempre con i bavaresi.

Al Milan, Mandzukic ritroverà il connazionale Ante Rebic, con il quale, nel 2018, è giunto secondo ai Mondiali di Russia con la Croazia (andando anche in gol nella finale poi persa contro la Francia). Non si sa ancora quando potrà scendere in campo, di fatto, con la maglia rossonera, considerando anche che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 7 marzo, ma il dado, ormai, è tratto.

Mister 'No Good' Mandzukic rinforzerà l'attacco rossonero, con vista sullo Scudetto 2021.