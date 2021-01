CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 17 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con Inter-Juventus, big match della 18^ giornata di Serie A, in programma stasera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. Sarà anche la sfida tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo per decidere chi è il reale inseguitore del Milan in classifica.

A proposito di Milan: sembra tutto fatto per l’arrivo di Mario Mandžukić. Tra oggi e domani l’incontro per le firme su un contratto di 18 mesi con il Diavolo. Intanto, Zlatan Ibrahimović tornerà titolare domani sera nel ‘Monday Night‘ della ‘Sardegna Arena‘, Cagliari-Milan.

Si parla, poi, nel riquadro verticale, del delicato momento del Napoli: il tecnico Gennaro Gattuso si gioca il futuro in due gare. Con Fabián Ruiz positivo al coronavirus. In basso, infine, l’analisi del derby della Capitale, Lazio-Roma, a due giorni dal match. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>