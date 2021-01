Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (17/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in copertina, apre con la sfida tra Inter e Juventus. Le due squadre, impegnate stasera nel Derby d’Italia, guidate dai rispettivi supereroi: da un lato, Romelu Lukaku come l’Incredibile Hulk; dall’altro Cristiano Ronaldo nei panni di Superman. Nel riquadro verticale, a sinistra, si parla del Milan. Il turco Hakan Çalhanoğlu non si è allenato ed è in dubbio per Cagliari-Milan di domani poiché il suo tampone non convince. Poi, c’è il calciomercato: oggi summit per il possibile arrivo di Mario Mandžukić in rossonero. Nell’altro riquadro verticale, a destra, si parla di Marco Giampaolo, tecnico del Torino, a rischio esonero dopo lo 0-0 interno (in undici contro dieci …) contro lo Spezia. Infine, oggi è il 50° compleanno di Pep Guardiola.

