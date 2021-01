Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (18/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, dedica ampio spazio alla vittoria, 2-0, dell’Inter di Antonio Conte sulla Juventus di Andrea Pirlo. Un gol per tempo per la formazione nerazzurra: apre l’ex Arturo Vidal, chiude Nicolò Barella. Conte indovina tutto, Pirlo sbaglia tutto. L’Inter, così, aggancia momentaneamente il Milan in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri, impegnati stasera a Cagliari, intanto, accolgono Mario Mandžukić. Il centravanti croato è sbarcato ieri sera a Milano e questa mattina sosterrà le visite mediche per il Diavolo. Domani la firma sul contratto. Svolta in casa Torino: esonerato Marco Giampaolo, ecco Davide Nicola.

