Calciomercato Milan – Il programma della giornata di Mandzukic | PM News

Calciomercato Milan: ecco cosa farà Mandzukic oggi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic diventerà oggi, ufficialmente, un nuovo attaccante del Milan. Dopo aver firmato il suo contratto in sede, a ‘Casa Milan‘, foto di rito all’interno del Museo del club rossonero. Quindi, shooting per la presentazione sui social e per la stampa. Nel pomeriggio, quindi, Mandzukic si recherà al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per svolgere una seduta di allenamento individuale unitamente ai giocatori che ieri sera non hanno preso parte alla vittoria di Cagliari. SEGUI LA GIORNATA DI MANDZUKIC MINUTO PER MINUTO >>>