Cagliari-Milan 0-2: gol e highlights (18^ giornata Serie A) | Video

Cagliari-Milan 0-2: gol e highlights del match della ‘Sardegna Arena’

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Doppietta di Zlatan Ibrahimović, titolare in campionato dopo due mesi, ed il Milan di Stefano Pioli vince anche a Cagliari. Alla ‘Sardegna Arena‘, infatti, 0-2 facile facile dei rossoneri contro la squadra di Eusebio Di Francesco, alla sesta sconfitta consecutiva tra Serie A e Coppa Italia.

Milan avanti al 7′ grazie ad un calcio di rigore che Ibra si conquista (fallo di Charalampos Lykogiannīs) e trasforma spiazzando il portiere dei sardi, Alessio Cragno. Il Diavolo, vicino al raddoppio con un palo di Davide Calabria, raddoppia al 52′: lancio del numero 2 rossonero per Ibrahimović che controlla e, sul filo del fuorigioco, supera Cragno con un diagonale chirurgico sul palo più lontano.

Espulso Alexis Saelemaekers per una duplice ammonizione ravvicinata, il Milan si mette in difesa e subisce un po’ il Cagliari. Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, però, volta sulla conclusione di Alberto Cerri e nega ai rossoblu il gol che riaprirebbe la partita. Con questo successo, il Milan resta primo in classifica con 43 punti, a +3 sull’Inter. Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘.

