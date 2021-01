Cagliari-Milan, Ibrahimovic: “Rinnovo dipende da Maldini. Scudetto? Credo in Zlatan”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Ibrahimovic al termine del match

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A svoltosi alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Zlatan.

Sulla sua gara: “Dovevo farne un altro, ma oggi ne sono bastati 2. Non giocavo da 57 giorni. Con uno in meno non è facile giocare, poi loro sono bravi”.

Sui compagni: “Questi giovani mi stanno motivando e voglio riuscire a correre come loro (ride ndr)”.

Sugli obiettivi: “Stiamo facendo bene, ma adesso iniziano le partite difficili, ravvicinate. Un programma molto duro, ma adesso con Mandzukic e Meité siamo di più e possiamo tenere la condizione per più partite. Mario? Sono contento, così siamo in due che mettiamo paura agli avversari. Scudetto? Credo in Zlatan. Rinnovo? Dipende da Maldini. Sono molto contento di questo Milan”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>