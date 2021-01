Pagelle Cagliari-Milan: Ibra è un totem, Calabria da Europei

PAGELLE CAGLIARI-MILAN – Per sbancare Cagliari e mantenere il primo posto in classifica al Milan sono sufficienti una prova muscolare e un super Ibrahimovic. Lo 0-2 conclusivo è griffato interamente dallo svedese che, nella prima frazione, si conquista e realizza un calcio di rigore (il dodicesimo in stagione) e nella ripresa scappa via alla difesa isolana prima di depositare alle spalle di Cragno. Da segnalare l’esordio di Meitè e un palo, nel primo tempo, di Calabria

