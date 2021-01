Cagliari-Milan, Di Francesco: “Arbitraggio non all’altezza. Avere Ibra è un vantaggio”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Di Francesco in conferenza

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Eusebio Di Francesco, tecnico rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A della ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Di Francesco.

Sulla prestazione: “Col Genoa sarà una partita troppo importante per cambiare il trend, quel che fatto oggi non basta. Avere Ibrahimovic è certamente un vantaggio, siamo stati ingenui su entrambi i gol ma non abbiamo finalizzato con la giusta concretezza. Non è sufficiente quel che abbiamo fatto, ora contano i punti”.

Sull’arbitraggio: “L’arbitraggio non è stato all’altezza, il rispetto deve essere lo stesso. Non condivido la decisione sul non rigore dato a Sottil, perché il rigore dato a loro ha indirizzato la partita perché poi hanno tirato in diverse occasioni”.

