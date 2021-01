Risultati Serie A – Cagliari-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Cagliari-Milan 0-2, il tabellino completo del match

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, alla ‘Sardegna Arena‘, il match Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A. Vediamo com’è andata la partita tra i rossoblu di Eusebio Di Francesco ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Al 4′ minuto del primo l’arbitro Rosario Abisso fischia un calcio di rigore al Milan: dal dischetto Zlatan Ibrahimovic segna l’1-0. Lo svedese è freddissimo dal dischetto e spiazza Cragno. Ne aveva sbagliati 3 degli ultimi 7, ma stavolta segna e porta avanti i rossoneri.

Al 36′ Milan vicinissimo al raddoppio con Davide Calabria che col mancino colpisce il palo a Cragno battuto: sfortunatissimo il terzino rossonero. Al 38′ fallo di Romagnoli che viene ammonito da Abisso e salterà il match contro l’Atalanta.

Subito ad inizio ripresa Zlatan Ibrahimovic realizza il raddoppio sfruttando al meglio un assist di Davide Calabria. Lo svedese si era visto inizialmente annullare la rete per fuorigioco, ma il VAR intervenendo ha corretto la decisione di Abisso. Dodicesima rete di Ibrahimovic in campionato. Dopo il 2-0 il Milan gestisce bene non andando mai in difficoltà, salvo una bella parata di Donnarumma su Simeone. Al 72′ esordio in rossonero di Meité in campo al posto di Tonali. Al 74′ rosso per Salemaekers in campo da 8 minuti per doppio giallo. Nel finale assedio Cagliari con Cerri che sfiora il gol in due occasioni.

Il Milan porta a casa una importantissima vittoria e dopo 10 anni (2011) torna a prendersi il titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo.

CAGLIARI-MILAN 0-2

Marcatori: 5′ e 52′ Ibrahimovic (M)

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa (79′ Cerri), Godín, Ceppitelli, Lykogiannis; Pereiro (57′ Sottil), Marin, Duncan (68′ Oliva); Nainggolan, João Pedro; Simeone (79′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, Vicario, Boccia, Walukiewicz, Tripaldelli, Caligara, Tramoni, Delpupo. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær (46′ Kalulu), Romagnoli, Dalot; Tonali (72′ Meité), Kessié; Castillejo, Brahim Díaz (83′ Conti), Hauge (65′ Saelemaekers); Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Musacchio, Di Gesù, Michelis, D. Maldini, Colombo, Roback. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: Romagnoli, Saelemaekers (M), Godin (C)

Espulsi: Saelemaekers (M)

