Calciomercato Milan – Mandzukic è già in forma e punta il derby | News

Calciomercato Milan: cronaca del lunedì di Mandzukic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic ha già dato segnali di grande affidabilità, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. E questo prima ancora di farsi conoscere dal tecnico rossonero Stefano Pioli e dai suoi nuovi compagni al Milan.

Il centravanti croato, classe 1986, si è infatti presentato in forma e, per quanto possibile, allenato nel suo primo giorno da giocatore del Milan ‘in pectore‘. Mandzukic ha lavorato, in questi mesi, con dei preparatori atletici personali per mantenersi in forma e le visite mediche di ieri, effettivamente, hanno certificato l’ottima condizione dell’ex juventino.

Nonostante non giochi una gara ufficiale dallo scorso mese di marzo, quindi da dieci mesi, non è stato necessario alcun approfondimento sulle condizioni fisiche di Mandzukic. Ha mantenuto il tono muscolare idoneo per giocare in Serie A e dovrebbe, pertanto, essere già pronto per la gara di sabato pomeriggio a ‘San Siro‘ contro l’Atalanta.

Condizionale necessario, visto che Mandzukic deve ancora svolgere il primo allenamento a Milanello e, soprattutto, mettersi a disposizione dello staff. Le risposte ai test fisici che farà toglieranno qualsiasi dubbio. Oggi, intanto, il croato conoscerà Pioli ed i suoi collaboratori.

Accadrà dopo aver firmato, nella mattinata odierna, il contratto da 1,8 milioni di euro che lo legherà al Milan fino al prossimo 30 giugno. Rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League del Milan e del buon rendimento, in termini di presenze e gol, dell’attaccante.

Qualora non dovesse farcela per sabato, Mandzukic ha già un grande appuntamento nel quale potrebbe mettersi in mostra. Ovvero, il derby di Coppa Italia contro l’Inter in programma martedì sera a ‘San Siro‘. Il coraggio, di certo, non manca a Mandzukic, che ha scelto di indossare la maglia numero 9.

Un numero che, dopo il ritiro di Filippo Inzaghi, avvenuto nel 2012, non ha portato fortuna a nessuno degli attaccanti che l’hanno indossato al Milan. SEGUI QUI LA GIORNATA DI MANDZUKIC MINUTO PER MINUTO >>>