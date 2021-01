GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 19 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina a Zlatan Ibrahimović, protagonista assoluto di Cagliari-Milan 0-2. L’attaccante svedese, al rientro da titolare dopo due mesi, ha deciso la sfida della ‘Sardegna Arena‘ con una bella doppietta. Mario Mandžukić, nuovo acquisto rossonero, ha scelto la maglia numero 9: il suo arrivo ‘benedetto’ anche da Ibra.

Quindi, nel riquadro verticale, si parla della crescita, impressionante, di Nicolò Barella (Inter), miglior centrocampista italiano del momento. In basso, invece, spazio alla Juventus, impegnata domani in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli con tanti dubbi per il tecnico Andrea Pirlo. Sulla prima della ‘rosea’, infine, l’approdo di Davide Nicola sulla panchina del Torino, il PSG su Lionel Messi, la gara Roma-Spezia di Coppa Italia.

