Calciomercato Milan – Dalla Premier League il difensore del futuro? | News

Calciomercato A.C. Milan: Maldini sempre attento sui giovani

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sono molto impegnati, in questi giorni, in sede di mercato. I due, infatti, hanno regalato già al tecnico Stefano Pioli due rinforzi in questa sessione invernale di trattative: il centrocampista Soualiho Meïte e l’attaccante Mario Mandžukić.

Adesso, però, il calciomercato del Milan, a gennaio, potrebbe regalare altre due novità, entrambe in difesa. Per il cuore della retroguardia, mollato Mohamed Simakan, il Diavolo è ad un passo dal chiudere con il Chelsea per Fikayo Tomori. Per la fascia sinistra, come vice di Theo Hernández, sono in piedi dialoghi con il Barcellona per Júnior Firpo.

Ma Maldini e Massara, va detto, hanno sempre lo sguardo proiettato verso il futuro. E non stupiscono, dunque, i ‘rumors‘ che, nelle ultime ore, accostano il nome del Milan ad uno dei più promettenti difensori della Premier League inglese. Non per l’immediato, bensì per la stagione 2021-2022.

Secondo il ‘Brighton & Hove Independent‘, infatti, il Milan sarebbe interessato a Ben White, classe 1997, difensore centrale del Brighton di Graham Potter, tornato quest’anno alla base dopo un proficuo prestito, nella passata stagione, al Leeds United di Marcelo Bielsa in Championship.

Alto 185 centimetri, White può giocare da centrale, da terzino destro e persino davanti la difesa. In questa stagione ha già collezionato 20 presenze con il Brighton tra campionato e coppe nazionali. Una rivelazione. Sotto contratto con i biancoblu fino al 30 giugno 2024, il suo cartellino (fonte transfermarkt.it), oggi varrebbe non meno di 22 milioni di euro.

Il calciatore, che comunque non si muoverà a gennaio dalla sua attuale squadra, è ambito, oltre che dai rossoneri, anche da Liverpool, Manchester United, Manchester City e lo stesso Leeds United. Per ‘Sky Bet‘, i ‘Reds‘ ed i ‘Red Devils‘ sarebbero favoriti nella corsa al giocatore, seguiti proprio dai rossoneri. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>