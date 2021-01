Calciomercato Milan – Incanta la Serie A: Maldini alla finestra | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Maldini alla finestra

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – C’è un giocatore che sta facendo benissimo in questa Serie A. Stiamo parlando di Mattia Zaccagni, trequartista del Verona di Ivan Juric. Ieri il classe 1995 ha regalato spettacolo contro il Napoli, dando a Barak un assist meraviglioso di esterno e segnando il gol (di testa) del definitivo 3 a 1. Zaccagni è una delle rivelazioni di questa Serie A, così come dimostrano i numeri. 5 gol, 5 assist e giocate di altissima scuola, come la bellissima rovesciata contro lo Spezia.

Insomma, stiamo parlando di un giocatore importante, che interessa a diverse squadre, tra cui il Milan. Maldini e Massara, infatti, già nelle scorse settimane hanno avuto dei contatti con l’Hellas Verona per capire la disponibilità a cedere il calciatore. Zaccagni può essere molto utile come alternativa a Calhanoglu e il suo costo (15 milioni di euro) è abbordabile, visto che il trequartista ha un contratto in scadenza nel 2022. L’ex Cittadella vuole spiccare il grande salto e dunque non rinnoverà il suo contratto il club di Setti. Questo fattore porterà il Verona a cederlo in estate, altrimenti rischierebbe di perderlo a zero nell’estate 2022.

Maldini dunque è alla finestra, ma il suo arrivo al Milan è tutt'altro che facile. Su Zaccagni, infatti, ci sono anche Napoli, Roma e Lazio. In questo momento i partenopei sono in pole position, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che vorrebbe già bloccare il suo trasferimento per giugno. Molto comunque dipenderà dalla volontà del giocatore, che è consapevole di avere diverse offerte a disposizione. Vedremo cosa succederà, ma Juric intanto se lo gode il più possibile, in attesa del grande salto in una big.