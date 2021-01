Calciomercato Milan – Strada in discesa per Thauvin: il motivo | News

Milan, sarà Thauvin il prossimo colpo di calciomercato? Il punto

Florian Thauvin, classe 1993, come noto interessa molto al Milan per il prossimo calciomercato estivo. Il direttore tecnico del club rossonero, Paolo Maldini, parlando non molto tempo fa ai microfoni di ‘Téléfoot‘, annunciò, senza mezzi termini, come il Milan stesse seguendo il forte esterno offensivo transalpino.

Thauvin, infatti, è ritenuto, dalle parti di Via Aldo Rossi, un elemento con la giusta esperienza e di grande tecnica, idoneo per poter accompagnare il Diavolo in Europa nelle prossime stagioni. Si spera, naturalmente, nella più prestigiosa Champions League. Ed anche il calciatore vedrebbe di buon occhio un approdo in rossonero.

Il numero 26 dell’Olympique Marsiglia ha già vissuto un’avventura all’estero. Ha giocato in Premier League, con il Newcastle, ma non andava bene. Non è riuscito ad imporsi in un calcio diverso e dai ritmi forsennati. Ora, con qualche stagione in più sulle spalle, a 28 anni, si sente pronto per rischiare di nuovo.

Ed il Milan, per Thauvin, rappresenterebbe una grande ed affascinante sfida. Il suo contratto con l’OM scadrà il prossimo 30 giugno e, pertanto, a partire dalla prossima settimana, il calciatore, che ha già avuto dei proficui contatti con il club rossonero, potrebbe firmare un accordo con il Diavolo con validità 1° luglio 2021.

Tutto lascia pensare che si andrà verso questa soluzione. Un po’ perché Thauvin non ha intenzione di restare a Marsiglia e, quindi, di prolungare il suo contratto con il club della Costa Azzurra. Un po’ perché le offerte ricevute dall’Al-Ain non lo convincono: vuole restare a giocare in un campionato che conta.

Ed un po’ perché, e questa è la novità delle ultime ore, l’unica, vera grande sfidante del Milan nella corsa al cartellino di Thauvin potrebbe defilarsi a breve. Il Siviglia di Monchi, che era seriamente interessato a portare Thauvin nella Liga, ha infatti acquistato ed ufficializzato Alejandro ‘Papu’ Gómez dall’Atalanta. Intasando, di fatto, la trequarti della formazione di Julen Lopetegui.

Il Milan, dunque, ha la strada spianata per Thauvin e, adesso, per poterlo prendere a costo zero nel calciomercato per la stagione 2021-2022, dovrà soltanto trovare un’intesa definitiva sull’ingaggio. La prima offerta fatta recapitare all’entourage del giocatore francese era di un quadriennale da 3 milioni di euro netti l’anno. Il calciatore ne chiede 4.

Come sovente accade in questi casi, a metà strada e con l’inserimento di bonus importanti l’affare potrà andare in porto. Il Diavolo, quindi, nelle prossime settimane accelererà per Thauvin. CALCIOMERCATO MILAN, TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI >>>