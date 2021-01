Milan, niente paura: Mandzukic si dice già pronto per giocare / News

Milan, Mandzukic non ha dubbi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soltanto pochi giorni fa l’idea dell’intermediario Giovanni Branchini a Casa Milan: Mandzukic in rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno valutato bene il tutto e accelerato improvvisamente dopo la positività di Hakan Calhanoglu al Covid. Nelle valutazioni fatte dai dirigenti c’era sicuramente il dubbio sulla tenuta fisica del croato, che non gioca una gara ufficiale da dieci mesi. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, Mandzukic stesso si dice pronto per giocare nell’immediato. L’ex Juventus, in questi mesi, non ha smesso di allenarsi a Zagabria e per questo motivo si è tenuto in gran forma. Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic contenti del suo arrivo: i dettagli >>>